ROMA - Pascal Ackermann ha vinto la 5a tappa del 102° Giro d'Italia di ciclismo, da Frascati (Roma) a Terracina (Latina), lunga 140 chilometri. Lo sloveno Primoz Roglic ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale, anche alla luce della neutralizzazione del tempo ai -9 chilometri dall'arrivo per via dell'asfalto viscido che aumentava a dismisura il pericolo di cadute.

E' successo di tutto, da Viviani che rinuncia alla volata per il freddo, al ritiro dell'olandese Tom Dumoulin, ritiratosi dopo la caduta di martedì scorso. E anche il caso Alessandro Petacchi, ex velocista di livello mondiale e oggi commentatore della Rai, rimasto coinvolto in una indagine doping e che ha interrotto ieri il suo lavoro con la Rai. Un'indagine legata a presunte attività illecite quando correva Petacchi, e che lo coinvolge. «Entro sette giorni dovrò fare chiarezza con i miei avvocati, ringrazio il direttore Bulbarelli e la Rai, spero di tornare prima possibile», aggiunge l'ex velocista.

Oggi si riparte con lo sloveno Roglic sempre in maglia rosa e con Vincenzo Nibali terzo a 23.

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

