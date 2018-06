Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ora non ci sono più dubbi: Bryan Cristante è un calciatore della Roma Il centrocampista, infatti, è sbarcato ieri alle 19,10 a Fiumicino e oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto di 5 anni da 1,4 milioni a salire più bonus. «Sono pronto per la Roma. È un obiettivo che sono riuscito a raggiungere. Sono pronto per la Champions e ho voglia di giocarla qui», ha detto raggiante. All'Atalanta, che ha ricevuto in questi mesi anche diverse offerte dalla Premier, andranno invece 30 milioni così suddivisi: 5 per il prestito biennale, gli altri 25 tra due annualità. Un'operazione vantaggiosa per il bilancio giallorosso, e un tassello importante per Di Francesco che può contare su un classe '95 che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, che ha già giocato in Champions (con Milan e Benfica) e che porterà a Roma quel bagaglio di gol mancato lo scorso anno. Dodici quelli messi a segno lo scorso anno in nerazzurro oltre a 6 assist e alla convocazione ormai fissa in Nazionale. A proposito di numeri: mai nessun italiano nella storia della Roma era stato pagato di più. Per risalire a una cifra così importante bisogna tornare al 2001 quando Cassano fu pagato 60 miliardi (ma nel prezzo c'era anche la cessione definitiva di Poggi). In assoluto solo Schick (42 milioni) e Batistuta (36,5 milioni al cambio lire/euro) sono stati pagati di più finora. La trattativa per portare Cristante a Roma è stata iniziata da Monchi (ieri in Spagna per motivi familiari) già in inverno e ha subito solo qualche rallentamento quando si è inserita la Juve. Con l'Atalanta si studiano altri affari: tre in uscita che riguardano Tumminello, Gerson e Defrel, e Sportiello nel ruolo di vice Alisson (o di chi lo sostituirà). Proseguono pure le trattative con l'Ajax per Ziyech e Kluivert. Il marocchino ha confidato a Benatia che giocherà nella Roma; c'è solo da limare una distanza di circa 5 milioni. (F.Bal.)