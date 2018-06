Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ora Cristante è davvero a un passo dalla Roma. Ieri, infatti, Monchi ha trovato l'intesa con l'Atalanta che non prevede contropartite tecniche. Ai bergamaschi andranno 30 milioni: 5 per il prestito oneroso e 20 per il riscatto obbligatorio. L'ufficialità potrebbe slittare al 1° luglio per questioni di bilancio (quando la Roma potrà contare sui ricavi Champions). Tramontato per ora Defrel (troppo alto l'ingaggio) mentre Tumminello e Gerson potrebbero comunque finire in prestito all'Atalanta in un'operazione slegata. Ora Monchi si tufferà su Ziyech e Kluivert e per quest'ultimo c'è stato un rilancio del ds spagnolo arrivato a 25 milioni. Due giocatori che Strootman promuove senza riserve: «Sono sempre benvenuti rinforzi e giocatori con molte qualità, loro certamente ne hanno molte altrimenti Monchi non li seguiva». E il Marsiglia di Garcia e l'Inter di Spalletti seguono lui sfruttando la clausola scesa da 45 a 32 milioni. «Ma ho 4 anni di contratto, sono felice alla Roma. E basta». Strootman però vuole capire se anche il club è felice di tenerlo. (F.Bal.)riproduzione riservata ®