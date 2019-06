ROMA Nove stagioni con la maglia della Lazio e più di 100 gol, da due anni Tommaso Rocchi ha iniziato il percorso sulle panchina delle giovanili biancocelesti. Fresco campione regionale Under 14 è stato appena promosso in Under 15.

Per Rocchi è stata una stagione da incorniciare, culminata con la vittoria in finale contro la Roma. Il massimo.

«Per un laziale come me la soddisfazione è doppia, visti i derby che ho vissuto da calciatore. Sono soddisfatto sia per il risultato finale (3-0 ai giallorossi, ndr) che per come hanno giocato i ragazzi e sono cresciuti nel corso della stagione. Abbiamo fatto un campionato bello ed importante, non abbiamo mai perso».

Nel ruolo di allenatore subito grandi soddisfazioni, Rocchi ha trovato la strada del suo futuro?

«Quando smetti di giocare non sai che cosa vuoi di preciso. Ho iniziato con le telecronache a Sky ma quando ho iniziato ad allenare ho capito che era la mia strada. Andare al campo, mettere gli scarpini e poter trasmettere la mia esperienza ai ragazzi mi ha fatto sentire vivo».

C'è un allenatore in particolare preso come riferimento?

«Devo molto sia a Silvio Baldini che a Delio Rossi ma se devo fare un nome dico Guardiola il migliore in assoluto. Non sono uno che si fissa con un'idea ma mi piace prendere spunto un po' da tutti».

Il cammino fatto da Simone Inzaghi nella Lazio è più esempio o più ispirazione?

«Sarebbe un sogno poter ripercorrere le sue orme ma bisogna avere pazienza: vado vanti passo dopo passo senza correre. L'obiettivo è crescere e salire sempre più di categoria perché voglio fare l'allenatore».

La panchina della Lazio è un obiettivo? I tifosi ne sarebbero entusiasti.

«Mi vogliono bene e io altrettanto. In questi anni si è creato un rapporto schietto e sincero e questo mi rende orgoglioso. Il legame che c'era ai tempi in cui giocavo è rimasto lo stesso anche oggi che ho un altro ruolo».

Un giudizio su Simone Inzaghi?

«Lo scorso anno ha fatto davvero tanto, forse oltre le aspettative mentre in questa stagione ci sono stati dei periodi in cui certi giocatori hanno reso al di sotto delle aspettative, ma l'annata è andata più che bene visto che ha vinto la Coppa Italia e si va a giocare la Supercoppa italiana contro la Juve: vi assicuro che vincerla ha un sapore bellissimo».

Quanto è stato importante per il futuro della Lazio il rinnovo di Inzaghi?

«La firma dà forza e continuità a un progetto intrapreso qualche anno fa. Sono certo che la società grazie al diesse Tare andrà a migliorare la squadra per centrare la qualificazione in Champions League. Si tratta di un segnale forte soprattutto nei confronti dei giocatori, che regala grande positività».

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

