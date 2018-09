Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma Nord contro Roma Sud, rivalità urbane tra le famiglie Montacchi e Copulati, che si dividono il potere, tra intrallazzi politici ed appalti truccati. L'eterna tragedia di Shakespeare, con tanto di rampolli innamorati, torna in Romolo+Giuly: la guerra mondiale italiana, serie FOX (in onda da lunedì) che mette insieme personaggi alla Gomorra-Suburra, in chiave comedy. Un genere televisivo inedito in Italia, nato da un corto esplosivo sul web, ad opera di tre giovani autori, che ha riscosso milioni di click e scatenato fazioni opposte. Un cast fatto di contaminazioni, con attori di tv, teatro e cinema. E se Massimo Ciavarro è il king dei palazzinari, Fortunato Cerlino rimette la vestaglia di Don Pietro Savastano, mentre Giorgio Mastrota, talento senza rivali nelle televendite, esordisce come attore in un ruolo da cattivo. Una Roma spaccata in due, fighetti e coatti nelle diversità di slang e atteggiamenti, unito da un solo obiettivo. Non l'amore dei giovani Romolo e Giuly, ma la conquista dell'Italia. (P. Tra.)