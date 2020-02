ROMA - Non scherziamo, di attaccanti come Dzeko ce ne sono pochi al mondo. A dirlo è Rudi Voeller, uno dei numeri 9 per eccellenza della storia romanista amatissimo dai tifosi e con un curriculum da fenomeno. Il tedesco volante, ds del Leverkusen, non ha dubbi: Edin è un grandissimo calciatore. E' un numero nove di una classe assoluta, ce ne sono pochi al mondo come lui. Tenetevelo stretto. So che la Roma non vive un bel momento, ma ha bisogno proprio di giocatori di carattere come Dzeko per riprendersi. Poi ha concluso a Teleradiostereo: Non è facile il ruolo di bomber a Roma ma poi quando vinci è tutto bellissimo perché tutti ti vogliono bene. Poi se perdi tre volta di fila diventa pericoloso. Questo, però, fa parte del gioco in Italia dove si vive con maggiore pressione. Tutto è un po' esagerato nel positivo e nel negativo. Bisogna accettarlo. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

