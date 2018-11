Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Non ho ancora segnato quest'anno e mia moglie mi dice ogni giorno svegliati, devi far gol. Ma io sono tranquillo, sto dando assist ai miei compagni. Il gol arriverà». José Maria Callejon rivela, con il sorriso, che il suo digiuno di gol è diventato un caso familiare, visto che sua moglie Marta è anche la sua prima tifosa. Ma il gol non è tutto. Passano gli allenatori, da Benitez a Sarri e Ancelotti e l'esterno spagnolo continua a fare su e giù per la fascia destra, da punto di riferimento imprescindibile per il Napoli. Callejon ha saltato solo le partite con Sampdoria e Parma in campionato ma è stato sempre titolare nelle quattro gare di Champions, contribuendo a costruire un Napoli nuovamente ambizioso in campionato e anche in Europa: «Ho tanti sogni per il 2019 - dice l'ex Real Madrid - ma uno è senza dubbio vincere lo scudetto. Ci crediamo tutti al titolo».(G.Bul.)