Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Non è stato un lunedì facile per Fca in Piazza Affari. La prima seduta dopo la drammatica uscita di scena di Marchionne (condizioni stazionarie garantisce la clinica svizzera dove è ricoverato in condizioni disperate) è diventata ancora più difficile con l'annuncio delle dimissioni di Alfredo Altavilla, responsabile delle attività europee del gruppo (ad interim ora a Manley). Alla fine però il calo in Borsa è contenuto all'1,5% a 16,17 euro. Debole tutta la galassia del Lingotto: Cnh -1,7%, la holding Exor -3,25% e soprattutto Ferrari a -4,88%, maglia nera del listino. Tradotti in euro, però, si tratta di circa 1,5 miliardi di capitalizzazione bruciati.A Torino Mike Manley ha assunto operativamente le redini del gruppo. C'era anche John Elkann, che ha incassato la solidarietà di Trump: «Sono addolorato per Marchionne», gli ha detto al telefono il presidente Usa. Ma c'è stato spazio anche per la gaffe social di Google: ieri digitando Marchionne sul più popolare motore di ricerca per un po' è comparso un riquadro con la data 23 luglio del decesso (per altro a Maranello...). «Abbiamo corretto l'errore, siamo dispiaciuti per l'accaduto», si è scusato il portavoce di Google.(G. Bul.)