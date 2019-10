«Roma? No, per costruire il mio futuro da Sora preferisco andare a Milano»

Raffaele Nappi

«È stata una giornata indimenticabile». Nome: Leonardo. Cognome: Sera. Età: 18. Segni particolari: media del 9.9 al liceo. Leonardo, da Sora (Frosinone) è il più giovane tra i nuovi Alfieri del Lavoro, gli studenti migliori d'Italia premiati al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Leonardo, come si fa a mantenere una media così alta?

«Una media del 9.9 comporta sacrifici. Mettiamolo subito in chiaro. Eppure devo dire che mi sento fortunato: mio padre mi ha trasmesso fin da piccolo la passione per le materie scientifiche. E grazie a queste passioni lo studio mi è pesato molto meno.

Quante ore di studio al giorno durante il liceo?

«Ho il mio metodo: preferisco essere attento in classe, così ho più tempo libero il pomeriggio».

Dopo il liceo hai scelto Milano, perché?

«Non è stato facile prendere questa scelta, specie per i miei genitori visto che sono figlio unico. Milano è una città che ti dà più possibilità sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista lavorativoA.

E Roma?

«L'ho sempre amata per la bellezza artistica e culturale in generale, ma non ho mai preso in considerazione la possibilità di trasferirmi. Forse in provincia gli insegnanti ti seguono meglio».

Gli esami come procedono?

«Sono iscritto ad Ingegneria elettrotecnica. Ne ho due la settimana prossima. Diciamo che ho saltato qualche lezione per essere qui. Ma ne è valsa la pena».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA