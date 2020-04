ROMA - Nessuno vuole prendere sottogamba l'interesse della salute dei cittadini e dei nostri addetti ai lavori ma non capisco come mai i giocatori non si possono allenare. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito torna sulla decisione dell'ultimo decreto di vietare ogni tipo di allenamento: Siamo stati i primi a sospendere gli allenamenti e rispettiamo le norme del governo ricorda su Lazio Style Radio - ma non c'è nessuna controindicazione medico-scientifica che blocca l'attività ai calciatori diversamente da tutte le altre attività che invece continuano a svolgersi. Lotito sottolinea di essere stato il primo a lanciare l'idea di fare l'esame sierologico perché, al di là del tampone, è possibile verificare la presenza di alcuni anticorpi che dimostrano o meno la presenza del virus. Secondo il numero uno della Lazio se blocchi due mesi un fisico abituato a fare due sedute al giorno gli crei non solo decadimento atletico ma anche dal punto di vista fisico. (E.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

