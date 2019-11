ROMA - Nemmeno il tempo di festeggiare la storica vittoria a San Siro contro il Milan per la Lazio che ieri è tornata subito ad allenarsi a Formello per preparare la sfida di Europa League contro il Celtic, in programma giovedì alle 18.55 allo stadio Olimpico. Buone notizie arrivano da Ciro Immobile nominato dalla Lega Serie A miglior giocatore di ottobre che domenica a San Siro era uscito per un piccolo affaticamento: ieri l'attaccante si è regolarmente allenato ed è dunque abile per l'Europa. Out invece Caicedo che ha rimediato una botta alla spalla e ieri si è fatto visitare alla Paideia: scongiurata la lussazione lamenta forti dolori alla clavicola e la sua presenza giovedì sera è in forte dubbio. Da valutare Marusic alle prese con problemi muscolari.

Posticipo & Supercoppa. Lazio-Verona della 17a giornata si giocherà l'8 gennaio alle 20,45 perchè il 22 dicembre c'è la finale di Supercoppa con la Juve a Riad in Arabia Saudita.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

