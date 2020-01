ROMA - Nelle foto degli ultimi mesi era apparso provato, il viso scavato, gli occhi infossati, la pelle macchiata. In alcune interviste aveva rivelato la sua depressione, la sua dipendenza dai farmaci, l'instabilità emotiva. Ma ora Justin Bieber, la popstar canadese che compirà 26 anni il 1° marzo, racconta un'altra verità: «Ho vissuto un paio di anni difficili, ho la malattia di Lyme», ammette, affidando a Instagram il suo sfogo e il racconto del suo difficile momento dovuto a un'infezione cronica trasmessa dalle zecche. «M è stata diagnosticata la malattia di Lyme e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale», ha spiegato Bieber aggiungendo che tutto questo «sarà raccontato in una docuserie che pubblicherò a breve su Youtube». Il progetto, Justin Bieber: Seasons, sarà online in anteprima lunedì 27 gennaio.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA