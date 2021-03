Roma Multiservizi, «Il Comune non paga»

Lorena Loiacono

La Roma Multiservizi deve avere ben 7 milioni di euro dal Comune di Roma. Ma, pur essendoci anche una sentenza del Tar che lo ha ribadito, non riesce a rientrare della somma perché il Campidoglio non paga il debito.

Eppure la Multiservizi è una partecipata del Comune visto che il 51% è di proprietà dell'Ama. Così si rischia di mandare in affanno un'azienda che si occupa di diversi servizi di pulizie a Roma, a cominciare dalle scuole. I 7 milioni derivano dai servizi svolti dal 1 settembre 2009 al 31 luglio 2011 e da 1 settembre 2013 al 31 luglio 2014: il valore di quelle prestazioni deve essere rivalutato in base al costo del lavoro e della vita, in linea con il tabellario dell'Istat. La Multiservizi finora ha garantito gli stipendi dei lavoratori ma la situazione deve sbloccarsi quanto prima. Per ora il Comune ha provveduto solamente ad accantonare, attraverso il dipartimento Scuola, 1,2 milioni di euro nelle casse della Ragioneria generale: si tratta di una piccola parte, che aspetta non è stata ancora approvata come debito fuori bilancio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

