ROMA MONDIALE

Daniele PetroselliLe febbre per il volley è già alle stelle a Roma. Già tutto esaurito per Italia-Giappone, la partita inaugurale del 9 settembre al Foro Italico dei Mondiali. A tre mesi di distanza dall'evento, praticamente non ci sono posti disponibili per l'evento che vedrà in campo Zaytsev e compagni. Per il Centrale, che ha già ospitato nel 2011 i Mondiali di beach volley, il World Tour della stessa disciplina per ben quattro edizioni (2009, 2010, 2012 e 2013) e la World League di pallavolo nel 2014 e 2015, l'occasione di tornare a tifare gli azzurri.«Abbiamo raggiunto il sold out e questo è motivo di grande soddisfazione che testimonia in maniera inequivocabile l'effervescenza di tutto il movimento del volley regionale ha detto durante la presentazione Giovanni Avalle, Presidente COL Roma - Italia-Giappone sarà un evento indimenticabile». Tanti anche gli spettatori provenienti dal Paese del Sol Levante, e l'augurio è che anche il meteo sia dalla parte dello spettacolo, ma l'organizzazione fa sapere che in caso di pioggia, la partita sarà giocata comunque, ma indoor e nello stesso giorno (o in quello successivo) al PalaLottomatica.Ma per Roma il 9 settembre non sarà una semplice giornata di volley: tante infatti le iniziative collaterali con il Giappone al centro dei riflettori. Sarà giocata infatti una partita tra la scuola nipponica della Capitale e una rappresentativa di quelle del Lazio. Inoltre si potrà assistere ad una sfilata di sbandieratori dei due Paesi. E non poteva mancare la sfida ai fornelli a tavola, con chef che presenteranno i migliori piatti della tradizione.riproduzione riservata ®