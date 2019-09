ROMA Milinkovic-Savic in Nazionale è ormai diventato un caso. Contro il Portogallo, che si è imposto con un sonoro 4-2, il ct Tumbakovic ha tenuto il centrocampista in panchina per tutti i 90 minuti del match di qualificazione, scatenando la rabbia dei tifosi serbi che considerano il giocatore uno dei migliori talenti del calcio serbo. Nonostante le vittorie all'Europeo Under 19 nel 2013, e al Mondiale Under 20 nel 2015, Milinkovic con la Nazionale maggiore ha sempre faticato. Prima del Mondiale del 2018 la Federazione serba esonerò il commissario tecnico Muslin proprio per il suo ostracismo nei confronti di Milinkovic, con il neo ct Krstajic le cose sono andate meglio a livello di presenze ma la Serbia è stata eliminata ai gironi del Mondiale in Russia. Altro cambio in panchina con l'attuale allenatore Tumbakovic cambia nuovamente il minutaggio del serbo: in Nations League una gara da titolare, una panchina e due da subentrato, alle qualificazioni di Euro 2020 una sola presenza, due saltate per infortunio e la panchina contro il Portogallo che ha scatenato l'ira dei tifosi serbi. Stasera nella sfida contro il Lussembrugo spera di tornare titolare, poi la sua testa sarà solo per la Lazio.

(E.Sar.)

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

