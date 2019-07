ROMA - Marco Gradoni, atleta del Tognazzi Marine Village (tra le dune di Capocotta), è nella storia della vela italiana. Ha vinto ad Antigua il terzo titolo mondiale individuale consecutivo della classe Optimist. Un risultato incredibile, ad appena 15 anni.

Marco ha disputato 4 mondiali in 3 continenti diversi nella categoria giovanile. Il primo nel 2016 a Vilamoura, in Portogallo, mettendo a segno un sorprendente quarto posto da dodicenne. L'anno successivo ha poi centrato una magnifica e inaspettata vittoria nelle acque thailandesi di Pattaya e lo scorso anno c'è stata la conferma a Cipro. La vittoria di ieri ad Antigua ha fatto diventare il giovane romano anche l'unico atleta nella storia del mondiale Optimist che è riuscito a conquistare per tre volte (e per di più consecutivamente) il titolo che viene assegnato da 57 anni. L'atleta del circolo velico di Ostia, che vive e studia a Roma, l'attività sportiva l'ha sempre praticata sulla costa laziale, dove ha conosciuto il suo allenatore Simone Ricci. E' riuscito con grande determinazione a trionfare nel Campionato mondiale di Antigua, vincendo in maniera netta un titolo che a questo punto gli apre le porte per un passaggio inevitabile alle categorie superiori e alla grande vela.(L. Alb.)

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

