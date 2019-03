ROMA - Luiz Felipe dice no all'Italia under 21 per coronare (un giorno) il sogno di giocare col Brasile (ma il selezionatore Gaspar non gli assicurato il posto) mentre Strakosha viene fatto fuori dal ct dell'Albania Panucci per le prossime due partite con Andorra e Turchia per aver perso l'aereo che avrebbe dovuto portarlo da Roma a Tirana. Simone Inzaghi si ritrova così a Formello due giocatori importanti per la corsa alla Champions. Ma sono tanti i precedenti riguardanti i clamorosi no alle nazionali indigeste. Tra questi c'è Allan che ha rifiutato con forza la voce che lo voleva in quella italiana. Ma tra i rifiuti più eclatanti spicca quello di Nicolas Anelka che nel 2005 disse no alla convocazione per Francia-Jugoslavia perché convinto di essere stato chiamato solo per ripiego visto l'infortunio di Govou. Ancora più curioso il movente del portiere del City Bravo che un anno fa rifiutò la nazionale cilena per passare le vacanze in famiglia. Per tornare nel nostro campionato c'è da ricordare il gran no di Ilicic alla Slovenia nel 2014 per incomprensioni col ct Katanec e quello del laziale Bastos che nel 2017 disertò il ritiro dell'Angola per motivi personali. Tra gli esclusi per ragioni disciplinari l'emblema massimo è quello di Benzema, escluso a vita dalla Francia in seguito alla condanna per estorsione ai danni del compagno Valbuena che nel giugno 2015 aveva esposto di aver ricevuto una telefonata anonima in cui gli veniva richiesto di pagare la somma di 150 mila euro per non diffondere un filmato nel quale intratteneva rapporti sessuali.

