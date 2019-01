Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA «Lotito caccia li sordi». E' il coro intonato dalla Curva Nord che, alla mezz'ora del primo tempo della sfida di ieri sera, ha anche mostrato uno striscione diretto alla dirigenza della Lazio: «Basta con l'alibi delle cessioni per la Coppa ci servono i campioni».Chiaro il riferimento è al calciomercato che a quattro giorni dalla chiusura in casa biancoceleste si è mosso solo con operazioni in uscita. «Prima dobbiamo sfoltire la rosa il dictat ribadito a più riprese del desse Tare che ieri, prima del match contro i bianconeri, ha aperto in piccolo spiraglio a qualche operazione in entrata: «Stiamo valutando, negli ultimi giorni abbiamo avuto anche diversi infortuni. Vedremo se si potrà fare qualcosa per migliorare».Tramontata la pista Zappacosta la Lazio potrebbe riportare in biancoceleste Djavan Anderson l'esterno di centrocampo che dopo aver fatto la preparazione con i biancocelesti è stato girato in prestito alla Salernitana. Per quanto riguarda il mercato in uscita oggi si definirà il passaggio di Murgia alla Spal in prestito per una stagione e mezzo. Intanto ieri sera allo stadio Olimpico in tribuna c'era anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, accompagnato dal team manager degli azzurri Gabriele Oriali. Tra gli osservati speciali anche l'attaccante azzurro Ciro Immobile.(E.Sar.)