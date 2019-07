ROMA - Lo ha annunciato con un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi: «Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022. La Capitale d'Italia vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport». L'evento, in programma quasi sicuramente in agosto, durerà due settimane e coinvolgerà 52 nazioni e 1500 atleti; costituisce un richiamo per migliaia di appassionati sportivi. Per l'assessore allo sport Frongia, che sarà il primo referente istituzionale, si tratta di «una nuova sfida che Roma è pronta a raccogliere, come ha già fatto per altri eventi sostenibili per la città, dalla Formula E (il Gran Premio dei bolidi elettrici che da due anni fa tappa nella Città Eterna, ndr) al Gran Prix di Taekwondo, fino a Uefa 2020».

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

