Roma-Lido senza 3 fermate: i pendolari scelgono l'auto

Spazzate via tre fermate, per i pendolari di Ostia la Roma Lido ha perso un pezzo e il via vai si sposta in strada. La corsa in treno, per chi parte da Ostia, inizia alla fermata Lido Centro e lì si ferma anche per chi arriva da Porta San Paolo, Acilia o Tor di Valle. Come annunciato infatti, nonostante le proteste e le tremila firme raccolte, ieri mattina i pendolari della ferrovia Roma Lido hanno trovato chiuse le tre fermate Colombo, Castel Fusano e Stella Polare. Una decisione presa per rinforzare le corse nel tratto precedente che va appunto, da Lido centro a Porta San Paolo. Ma così restano soppresse, dal lunedì al sabato, 3 fermate su 14.

La protesta non si è fatta attendere e ha preso vita, sia di fronte alle tre fermate serrate sia lungo i vagoni con volantinaggio e megafoni per informare tutti di quel che stava accadendo.

Nonostante lo sforzo per incrementare le corse centrali, proprio ieri mattina sono arrivati i primi disservizi: «La corsa delle ore 8, quindi in pieno orario di punta lamentano i pendolari ha avuto oltre 12 minuti di ritardo. Iniziamo proprio male». E così alle fermate del mattino l'attesa si è prolungata, anche in coincidenza dell'ingresso nelle scuole, con i passeggeri sulle banchine. «Ci hanno tagliato fuori denuncia il Comitato pendolari sono anni che le cose non funzionano e ora, invece di risolverle, tagliano il servizio».

L'opposizione incalza: «Abbiamo registrato attese e assembramenti ha sottolineato Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra - peraltro con la ripresa delle scuole e gravi disagi per migliaia di cittadini e di viaggiatori che devono raggiungere la Capitale».

In tanti infatti si sono riversati nel traffico, scegliendo di spostarsi con la propria auto verso »Roma e nel quartiere del litorale. Così le navette erano vuote. Numerose e vuote, a bloccare ulteriormente il traffico.

