«Roma-Lido, maglia nera del Lazio»

«Ferrovie del Lazio, troppe corse saltate e continui disservizi, un anno di fallimenti dove reputiamo assolutamente imbarazzante e fuori luogo lo scaricabarile di responsabilità tra Regione Lazio e comune di Roma, a cui siamo stati costretti ad assistere fino ad oggi». Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni esaminando i dati del Rapporto Pendolaria 2021 di Legambiente che evidenzia le maggiori criticità sulle tratte Roma-Nord e Roma-Lido. «Dopo questo verdetto - prosegue Bordoni - è urgente potenziare il progetto della Roma Lido per rendere efficiente e sicura la linea più frequentata e disastrata di Roma puntando, per cominciare, alla riapertura della stazione di Dragona ancora da inaugurare. Parliamo di una infrastruttura di fondamentale importanza per i cittadini del Lazio ma sono i tantissimi pendolari che si trovano a dover fronteggiare disagi enormi come continue interruzioni del servizio, corse soppresse, ritardi di oltre mezz'ora - aggiunge -. Al cospetto di cifre catastrofiche ed episodi drammatici è più che lecito auspicare alle decine di migliaia di passeggeri della Roma- Lido che il nuovo anno si apra all'insegna di un rinnovamento, il cui primo atto non potrà che essere rappresentato da una interrogazione urgente sulla disastrosa situazione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 05:01

