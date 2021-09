Roma-Lido, la rivolta dei pendolari dal 13 settembre chiuse 3 fermate

Lorena Loiacono

Collocata tra le peggiori linee ferroviari d'Italia, la Roma Lido ora perde anche i pezzi. Da lunedì prossimo, infatti, le 14 fermate diventano 11: tre verranno soppresse dal lunedì al sabato, almeno fino a primavera. Un bel guaio per la circolazione e per chi punta su quella tratta: sono le prime tre fermate per chi parte da Ostia ma anche le ultime per chi parte da Piramide. Tra le colpe dei continui disagi e disservizi per i passeggeri, che vanno ormai avanti da anni, c'è la mancanza di convogli necessari per coprire la tratta e così, per guadagnare minuti preziosi, il treno che parte da Porta San Paolo si fermerà a Lido Nord, senza raggiungere le tre fermate di Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo, e dovrebbe risparmiare circa 15 minuti sul tempo di giro dei treni, passando dagli attuali 90 minuti a circa 75 . Il blocco del treno, come assicura Atac che ha valutato l'impatto sulla circolazione, verrà compensato da un servizio di bus navetta, ma non sarà semplice garantire l'efficienza: ogni volta che il treno si ferma, per guasti di ogni tipo, entrano in funzione le navette ma il caos sembra servito. Lo denunciano associazioni di pendolari e passeggeri (circa 55mila ogni giorno) che utilizzano la Roma Lido per spostarsi da e per Ostia. Non sono pochi, anche se fino a una decina di anni fa erano quasi il doppio: tra loro pendolari per lavoro, studenti di scuola superiore e quelli che raggiungono la facoltà di Ingegneria del Mare dell'Università Roma Tre, che viaggiano la mattina. Tra gli utenti fissi anche coloro che devono raggiungere l'ospedale Grassi e il Cpo, Centro paraplegici di Ostia. I pendolari, ormai esausti, alla notizia della chiusura hanno avviato una raccolta di firme: è partita ieri alla fermata Stella Polare e andrà avanti oggi (dalle 7:30 alle 12) alla stazione di Castel Fusano e domani (sempre negli stessi orari) alla fermata della Cristoforo Colombo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

