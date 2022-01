Roma-Lido, 4 treni contro i disagi

Attese estenuanti, anche di un'ora, e disservizi che sembrano non finire mai: anche l'avvio del nuovo anno non è stato semplice, per i pendolare della Roma-Lido alle prese con is soliti vecchi ritardi, ma da oggi saranno in circolazione 4 treni.

La situazione potrebbe migliorare in attesa che si risolvano davvero i problemi: entro la fine di gennaio si dovrebbe infatti tornare a 7 treni in circolazione. In questo modo le attese dovrebbe diminuire significativamente, rispetto ai due o tre treni che coprono una tratta ridotta proprio per evitare eccessivi ritardi.

Mancano ancora all'appello i convogli messi a riposo perché non erano più sicuri. «Il nostro obbiettivo - ha spiegato l'assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri - è quello di mettere in circolazione al più presto i coinvolgi bloccati da Ansfisa e di procedere verso un servizio di trasporto dignitoso e regolare, sicuro 365 giorni all'anno. Procediamo con il confronto con le associazioni dei pendolari e i cittadini».

Venerdì 7 Gennaio 2022

