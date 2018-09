Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Lazio di nuovo al lavoro a Formello Marusic c'è, mentre Berisha lavora ancora a parte. Il montenegrino si è allenato regolarmente confermando di aver superato il problema alla schiena che gli ha fatto saltare gli impegni con la Nazionale. Niente da fare per Berisha che continua il recupero a parte e sembra dunque difficile che possa essere convocato per Empoli. Lavoro a parte anche per Luiz Felipe che, alle prese con un problema al polpaccio, punta al derby del 29 settembre. Rientrato Caceres, tutti gli altri nazionali attesi oggi a Formello dov'è in programma una doppia seduta mentre Badelj e Murgia, ieri impegnati con la Croazia e l'Italia U21, usufruiranno di un altro giorno di riposo. Da oggi infine in vendita i biglietti per la gara di Europa League contro l'Apollon Limassol del 20 settembre all'Olimpico. (E.Sar.)