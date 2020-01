ROMA - «La zona Champions resta l'obiettivo principale stagionale della Lazio». Danilo Cataldi tiene la barra dritta e senza facili entusiasmi indica l'obiettivo da seguire. A Formello si resta con i piedi per terra «se poi a cinque giornate dalla fine saremo ancora lì vediamo...» prosegue il centrocampista che nonostante le dieci vittorie di fila e i tanti complimenti alla Lazio resta lucido: «Nello spogliatoio parliamo dello scudetto ma solo per scherzo, in maniera goliardica». Mai come in questo momento Cataldi vede il suo futuro in biancoceleste: «Voglio impormi con questa maglia che porto da bambino ha detto a Radio Anch'io Sport su Radio Rai -. Penso che il nostro centrocampo sia il più forte d'Italia dopo quello della Juve. Si può dare una mano anche entrando dalla panchina, lavorerò di più per cercare di guadagnare più spazio». Poi un pensiero per Nicolò Zaniolo che ha chiuso la stagione in anticipo a causa della rottura del crociato del ginocchio: «Ora non esiste la maglia, posso solo fare gli auguri a Nicolò. Ho fatto con lui uno stage in nazionale e mi dispiace davvero molto. Non trovo le parole e gli auguro il meglio. Spero possa riprendere al meglio. Gli avversari forti vanno sempre affrontati in campo». (E.Sar.)

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

