ROMA - La sconfitta contro il Canada ha ridotto notevolmente le possibilità per l'Italia di qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Davis. Tuttavia, il successo in doppio di Fognini/Berrettini ha permesso agli azzurri di conquistare un punto importante nel computo complessivo. Sarà decisiva la partita di questa sera alle 18 a Madrid contro gli Stati Uniti nel girone F. L'allenatore Corrado Barazzutti non perde le speranze e, commentando la disfatta contro il Canada 2-1 ha detto: «È un risultato che sicuramente ci va stretto. Così va il tennis e bisogna accettarlo». E ancora: «Ora ricarichiamo le batterie per dare il massimo contro gli Usa». Vincere contro Fritz e Opelka rappresenta per l'Italia l'ultima spiaggia per approdare ai quarti di Davis.

(T.Abr.)

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

