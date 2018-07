Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La leggenda del calcio brasiliano e mondiale, Pelè, si è congratulato con l'attaccante della Francia, Kylian Mbappé per la splendida doppietta realizzata contro l'Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali che in pratica ha eliminato la squadra di Leo Messi. «Congratulazioni, Kylian - si legge, sulla pagina Twitter del fuoriclasse brasiliano -. Segnando due volte in una partita dei Mondiali in così giovane età sei finito in buona compagnia! Buona fortuna per le altre partite. Eccetto contro il Brasile!». Mbappé è il primo Under 20 ad avere realizzato una doppietta ai Mondiali da quando ci riuscì Pelè nel 1958, alla Coppa Rimet disputata in Svezia e vinta dal Brasile. In pratica, il talento transalpino è riucito nell'impresa 60 anni dopo la perla nera che nel 1958 per la prima volta si affermava in uno scenario internazionale e lontano dal Brasile e dal suo Santos.(G.Bul.)