ROMA - La Juventus, unica squadra imbattuta d'Europa, questa sera (ore 18,55) in casa della Lokomotiv Mosca non si accontenta di non perdere. La missione è vincere, per mettere in ghiaccio il primo obiettivo stagionale, la sesta qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League. «Sarà dura, perché i russi in casa danno qualcosa in più e la Lokomotiv Mosca all'andata ci aveva creato notevoli difficoltà -ricorda Sarri -. L'obiettivo è passare il turno, dopodiché dovremo conquistare il primo posto». La Juve deve fare a meno di De Ligt, alle prese con una leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel derby. L'obiettivo è riaverlo in tempo per il posticipo di domenica allo Stadium contro il Milan. «Non sembra nulla di grave, ha bisogno di qualche giorno per tornare in campo», rassicura Sarri. Al posto dell'olandese ci sarà Demiral (in vantaggio su Rugani), mentre Danilo sostituirà lo squalificato Cuadrado. A centrocampo rientra Khedira, con Ramsey favorito per agire sulla trequarti del 4-3-1-2 con Douglas Costa pronto a entrare nella ripresa, perché «se parte dall'inizio non arriva al novantesimo». In attacco infine largo al tandem formato da Cristiano Ronaldo e Higuain, visto che Dybala non è al meglio. «Paulo ha avuto un problema gastrointestinale - spiega Sarri -. Lui e Higuain si sono tolti dal mercato per restare alla Juve, anche se sapevano che non sarebbero stati sempre titolari. Quanto a Mandzukic, è fuori rosa su decisione della società».

IMPRESA ATALANTA Provarci fino in fondo. Questo è l'obiettivo dell'Atalanta che stasera (alle 21, diratte Sky Sport) ospita a San Siro il City di Pep Guardiola. Gasperini ha le idee chiare in proposito: «Vogliamo fare risultato. Zapata e Gosens non saranno convocati. I tifosi possono darci la spinta in più». Dea ancora a quota zero dopo tre partite.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA