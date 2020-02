ROMA - La coppia Bruno Peres - Carles Perez è pronta a prendersi la fascia. Nella durissima trasferta di Bergamo Fonseca sta pensando di far esordire dal primo minuto sia il brasiliano (al posto di Santon) sia lo spagnolo che ieri si è presentato a Trigoria: Qui nessuno ti regala nulla, ho scelto la Roma convinto da Fonseca. Per me non è un passo indietro ma avanti.Il Barcellona è il passato. Col Sassuolo sono entrato male in partita. Perez dovrebbe giocare titolare prendendo il posto del deludente Under mentre sull'altra fascia è ballottaggio Kluivert-Mkhitaryan. Al centro - dietro Dzeko - torna Pellegrini mentre Mancini dovrebbe coprire il buco a centrocampo lasciato dallo squalificato Cristante nel ritrovato 4-1-4-1. Infine un altro infortunio: il secondo portiere Mirante ha rimediato la lesione del menisco esterno in allenamento e starà fuori fino a metà marzo. Fronte Friedkin: nessun intoppo, e si valuta per il futuro l'inserimento di una figura come Capello (come vicepresidente) e Paratici nella dirigenza. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 05:01

