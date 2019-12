ROMA - La banana di Cattelan da 120mila dollari finisce divorata in pochi minuti. L'imprevedibile epilogo per l'opera Comedian dell'artista padovano si è consumato ieri alla fiera d'arte contemporanea Art Basel di Miami. La ormai celebre banana (vera) attaccata al muro con lo scotch e già venduta a quella cifra-record, è stata staccata da un altro artista, David Datuna, che l'ha sbucciata e mangiata sotto l'occhio di smartphone e telecamere, sottolineando che il suo gesto era una performance, intitolata Hungry Artist, ovvero artista affamato. «Amo Cattelan e adoro letteralmente questa installazione. È deliziosa», ha spiegato Datuna in video postato su Instagram.

Dopo qualche momento di tensione con un membro dello staff della fiera - riferiscono i media internazionali - la banana è stata rimpiazzata. L'opera, infatti, è stata pensata come rinnovabile e sostituibile, «il suo valore risiede nell'idea», ha spiegato Lucien Terras, direttore di una delle gallerie, al Miami Herald. Che la performance di Datuna sia anch'essa parte dello spettacolo? Difficile a dirsi, ma di sicuro dal video si vede chiaramente che l'artista ha potuto compiere indisturbato tutta la sua performance. (C. Fab.)

