ROMA - L'ultimo allarme di Tokyo 2020 e la speranza del vaccino. Dopo il rinvio di un anno per l'emergenza coronavirus i Giochi continuano a essere a rischio annullamento se la pandemia non sarà sotto controllo; lo dice il comitato organizzatore. Si aspetta il vaccino. Il presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020 Yoshiro Mori lo conferma: «se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi saranno annullati» le parole di Mori che ha sottolineato che non sono possibili ulteriori rinvii e che quindi se entro la data prevista per i Giochi la pandemia non sarà sotto controllo, questi verranno cancellati. Ma ha anche rassicurato che, se la pandemia sarà tenuta con successo sotto controllo «terremo le Olimpiadi in pace la prossima estate». Sullo svolgimento delle Olimpiadi resta quindi la spada di Damocle del Covid-19. Secondo i medici giapponesi in assenza di un vaccino sarà difficile ipotizzare lo svolgimento della più importante manifestazione sportiva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

