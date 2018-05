«Roma-Juventus è sempre gara vera»

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - «Ma quale biscotto!». I grandi ex della Roma respingono l'ipotesi che nella penultima di campionato di domenica sera i giallorossi e la Juve possano accontentarsi di un punto che darebbe matematicamente la Champions a Di Francesco e lo scudetto ad Allegri. La sfida dell'Olimpico, che farà registrare 50 mila spettatori, chiuderà una grande annata per i due club che all'ultimo turno avranno poi i facili impegni con Sassuolo e Verona.Per Boniek, che ha vestito entrambe le maglie tra il 1982 e il 1988, «i bianconeri hanno già vinto lo scudetto, e ieri hanno speso energie col Milan. Verranno all'Olimpico con spensieratezza, ma pure con la voglia di vincere una sfida da sempre molto sentita. La Roma, invece, vorrà dimostrare di valere la Juve. Sono rimasto stupito dalla distanza tra i due club in classifica. Polemiche? La Juve sta antipatica perché vince, ma l'Inter dovrebbe preoccuparsi degli errori commessi nei 90' e non dell'arbitraggio. E lo stesso vale per il Napoli». Poi applausi per Di Francesco: «La Roma ha fatto cose straordinarie in Champions anche se come spesso succede si è fermata a un passo dal traguardo. Ma la squadra esce più forte, più consapevole dei suoi mezzi. E il prossimo anno darà fastidio alla Juve». Il pareggio, come detto, farebbe felici entrambe anche se i risultati provenienti da Crotone (dove gioca la Lazio) e Genova (dove è impegnato il Napoli) potrebbero anche far festeggiare Roma e Juve in caso di sconfitta.«C'è troppa rivalità tra i due club, sarà una gara vera», il parere di Nela. È d'accordo anche Ubaldo Righetti, oggi opinionista a Teleradiostereo: «Di Francesco vuole vincere, non si accontenterà. Sarà una gara aperta, per nulla scontata. La Roma farà la partita, ma Allegri è bravo ad adattarsi all'avversario. La mentalità che ha portato Eusebio è proprio quella di non accontentarsi mai e l'ha trasmessa nella testa dei giocatori». Altro grande doppio ex è Vierchowood: «Sarebbe stato bello vederle contendersi lo scudetto alla penultima giornata. La Roma ha i giocatori per vincere il tricolore, e Di Francesco mi piace più di Spalletti».riproduzione riservata ®