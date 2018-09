Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - In uno scenario unico, quello del Centrale del tennis del Foro Italico di Roma, l'Italvolley parte con il piede giusto ai Mondiali di casa battendo il Giappone 3-0 (25-20; 25-21; 25-23). Sold out da mesi l'impianto capitolino (oltre 11mila presenze) per la prima degli azzurri del ct Chicco Blengini, che nonostante qualche meccanismo ancora non perfetto hanno avuto la meglio di una nazionale nipponica comunque in palla, soprattutto nel secondo e terzo parziale, grazie alle iniziative di un insidioso Otake. Un po' di fatica per l'Italia in battuta e in ricezione, ma alla fine comunque buona la prova in cabina di regia di Giannetti, oltre alle due punte di diamante Juantorena e Zaytsev. Grande spettacolo dentro e fuori dal campo, con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il numero uno del Coni Giovanni Malagò, oltre ai fenomeni azzurri che dal 90 al 98 portarono a casa tre Mondiali, da Giani a Mastrangelo, fino a Bernardi. E poi applausi per la nazionale di sitting volley, dopo il quarto posto al Mondiale. Prossimo impegno giovedì a Firenze (ore 21.15) contro il Belgio. (D.Pet.)