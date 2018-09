Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - In estate è finito all'Inter ma il nome di Stefan De Vrij continua a circolare nelle stanze di Formello. Tutta colpa di un contenzioso giudiziario con il Feyenoord squadra dalla quale la Lazio lo acquistò nel 2014 per 8,5 milioni di euro pagabili in tre rate. A causa di un furto telematico infatti l'ultima rata non è mai arrivata al club olandese che ha portato la questione al Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) che ieri ha condannato la società biancoceleste al pagamento di 1 milione di euro: «Abbiamo saldato l'ultima rata come da accordi racconta l'avvocato Gian Michele Gentile, legale della Lazio - ma qualcuno ha pilotato il bonifico e quei soldi non sono mai arrivati a destinazione. Abbiamo fatto una denuncia che è ancora pendente dinanzi alla Procura di Roma perché è stato individuato il soggetto che ha fatto l'operazione di intercettazione del bonifico che non è legato né alla Lazio né alla società Olandese ma che conosceva benissimo ciò che stava accadendo». Nonostante la decisione del Tas la questione è comunque destinata ad andare avanti: «E' una situazione di reciproca buona fede ha concluso Gentile - e spero il pm trovi altri elementi chiarire tutta la situazione». Dal canto suo il club olandese «sta lavorando su ulteriori misure e azioni per raccogliere anche il resto ha fatto sapere ieri un portavoce.(E.Sar.)