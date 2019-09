ROMA - In attesa del nuovo album, My Name Is Michael Holbrook, in uscita il 4 ottobre, Mika continua le anticipazioni pubblicando il brano Sanremo. «La canzone - dice - è proprio dedicata alla prima città che ho visitato in Italia, è una cartolina della mia infanzia. Parla delle vacanze che facevamo in famiglia, quando eravamo ospiti in Costa Azzurra da una zia che ci faceva un pò pesare la nostra presenza. Allora mia mamma caricava sulla sua auto tutti noi bambini e le sue amiche e ci portava in gita a Sanremo, che costava meno ed era accogliente per una famiglia bohémien come la nostra. Dall'idea di evasione di quelle gite, è nata l'ispirazione di Sanremo».

Poi, sottolinea, «Sanremo è anche la prima città in cui abbia mai cantato in Italia, mi sono esibito al Festival una settimana prima che uscisse il mio primo album, per cui il legame è ancora più forte». A novembre Mika partirà per il Revelation Tour, al via a Londra il 10, poi in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

