ROMA - Impresa del Napoli che all'esordio nel girone E di Champions, così come già avvenuto lo scorso anno, batte i campioni d'Europa del Liverpool 2-0. La gara degli azzurri è spettacolare: intensa, vibrante, vissuta sempre con un agonismo straordinario. Il Liverpool cede nel finale quando un rigore procurato da Callejon e trasformato da Mertens e una conclusione di rapina di Llorente stendono definitivamente gli inglesi. Complessivamente il successo della squadra di Ancelotti è meritato. Il Napoli si mostra al San Paolo (40mila spettatori) più squadra degli avversari e soprattutto dimostra di avere una irrefrenabile voglia di fare risultato e di stupire, molto più di quanto non mettano in evidenza i reds. Nello stesso girone clamorosa goleada del Salisburgo contro il Genk 6-2. In classifica, Napoli e Salisburgo 3 punti, Liverpool e Genk 0.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA