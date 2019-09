ROMA - Imma Tataranni straccia i big della domenica sera. Il Sostituto Procuratore, interpretato da Vanessa Scalera, debutta col botto su Rai1 ottenendo nella sua prima puntata 5.118.000 spettatori con il 23.3% di share. La fiction, ambientata a Matera, ha letteralmente dominato sulla concorrenza agguerrita di Live - Non è la D'Urso, che ospitava su Canale 5 l'ex-ministro dell'Interno Matteo Salvini, e sull'atteso ritorno di Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7, che ospitava Matteo Renzi e Pamela Prati. Il programma di Barbara D'Urso è stato visto da 2.394.000 spettatori con il 14.9% di share, mentre su Non è l'Arena ha registrato 1.137.000 spettatori con il 6.2% di share, piazzandosi addirittura al quarto posto, dietro a Doctor Strange su Italia1, visto da 1.851.000 spettatori con l'8.4% di share.

«Imma Tataranni rappresenta un successo per la linea editoriale di Rai Fiction che punta sulla qualità, sull'uso del miglior talento, nella scrittura, nella regia e nella selezione del cast - esulta il direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta - La fiction ha ottenuto il più alto ascolto degli ultimi quattro mesi». Comincia al meglio, così, il cammino del personaggio creato dalla fantasia di Mariolina Venezia. E il merito è anche di Vanessa Scalera, già apprezzata interprete per registi come Moretti e Bellocchio: «È un'attrice di altissimo profilo - sottolinea ancora Andreatta - che ancora il grande pubblico non conosceva e che ha interpretato il suo ruolo con originale ironica versatilità. È significativo è il gradimento per la nostra fiction del 31% dei laureati».

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

