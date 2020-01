ROMA - Il presidente Claudio Lotito non smette di tessere le lodi di Inzaghi: «Vive la Lazio come la sua famiglia, ha intrapreso tutto il percorso da allenatore partendo dagli allievi regionali. Si è conquistato tutto con merito, è una persona di grande qualità. Su Simone ho puntato, quando ha avuto dei momenti difficoltà come calciatore, l'ho chiamato e gli ho detto che mi sembrava giunto il momento di iniziare un percorso diverso», ha sottolineato il patron a Tg2 Italia. Ancora nessun appello alle tifoserie in vista della stracittadina, anche se la linea di Lotito ormai è chiara: «Chi sbaglia paga». Così è nata l'idea di chiedere un risarcimento ad alcuni tifosi protagonisti di saluti romani dopo una multa della Uefa: «Quando sono arrivato - specifica - la tifoseria veniva additata come fascista, razzista, paghiamo ancora lo scotto. Ho voluto dare dei segnali forti in controtendenza, ho introdotto un codice, fatto di regole molto precise. Siamo stati i primi in Italia a valorizzare i tifosi, non è giusto che anche gli altri paghino per gli errori di una minoranza. La maggior parte sono persone per bene, che vanno allo stadio a tifare».

PETKOVIC TORNA - L'ex allenatore della Lazio, arrivando al «Premio Brera», fa i complimenti a Simone Inzaghi e candida i biancocelesti allo scudetto: «Hanno acquisito una fiducia e una costanza molto importante, valgono tanto. La matematica dice che hanno davvero la possibilità di competere per lo scudetto, sono una squadra davvero pericolosa. Inzaghi, Tare e Lotito stanno dimostrando grandi competenze, in questi tre anni hanno fatto passi importanti».

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA