Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Il motto della nostra Nazionale è libera i cani'. Rappresenta la foga dei nostri panchinari quando entrano in campo come cani randagi e danno un contributo importante. Chi è il cane alpha della Nazionale? C'è uno scettro e ce lo contendiamo a ogni gara». Con queste parole il capitano della Nazionale italiana di volley, Ivan Zaytsev, ieri durante il Media Day dei Mondiali, alla vigilia della gara contro la Finlandia che si disputerà oggi al Forum di Assago (alle 21,15, su Rai 2). Nel girone a 4 della seconda fase l'Italia deve chiudere al primo posto (o tra le due migliori seconde) per volare alla terza fase, quella finale a sei, a Torino, dl 24 al 30 settembre. Dopo la Finlandia l'Italia giocherà domani con la Russia (21,15 Rai 2) e domenica Italia-Olanda sempre alle 21,15 sempre su Rai 2. (G.Bul.)