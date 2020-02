ROMA - Il giorno feriale e l'orario serale non fermano la passione. Anzi, la rilanciano. Saranno quasi 40mila, stasera, all'Olimpico. Un numero davvero notevole che, peraltro, bissa quello registrato appena 72 ore fa contro la Spal. C'è tanta voglia di Lazio (la Nord prepara una sorpresa per il popolo laziale), così come cresce il sogno di giocarsi lo Scudetto con Juventus e Inter. Quella di stasera, poi, sarà una gara importante pure sotto l'aspetto statistico: Strakosha, infatti, toccherà quota 150 presenze in maglia biancoceleste. Sul fronte avversario, invece, indisponibili Danzi e Salcedo, squalificato il marocchino Amrabat. E' proprio questa assenza a costringere l'allenatore del Verona, Juric a ridisegnare il centrocampo. Con Badu out per una ferita lacero-contusa, toccherà a Pessina, occasionalmente spostato in mediana, cercare di arginare la fisicità della Lazio. In avanti, si fa strada l'ipotesi di Verre falso nueve. (P.Bru.)

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

