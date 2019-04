ROMA Il gesto di Kessie e Bakayoko ha scatenato una vera e propria rivolta social. Tifosi, simpatizzanti di calcio e vip hanno voluto dire la loro. «D'ora in poi regala la maglia a un bambino, non ti deluderà» il consiglio del direttore del Tg5 Clemente Mimun, anche il regista Paolo Genovese è intervenuto: «Quello di Kessie e Bakayoko è un gesto superficiale, ma alla fine dobbiamo prendere in considerazione che i calciatori a volte sono solo dei ragazzini. Io su questo genere di cose tendo a passare sopra. È un gesto piccolo, non carino, ma finisce qui».

Stefano Pantano parla della sua esperienza da ex campione di scherma: «Nello sport mi hanno insegnato il rispetto per l'avversario, soprattutto nella vittoria e per le maglie e le bandiere. C'è chi ha ancora tanto da imparare...». Duro il commento di Daniele Capezzone, politico e giornalista italiano, ex portavoce della prima Forza Italia: «Informare Kessie e Bakayoko che nell'Occidente avanzato lo sport è una gara con gli altri nel rispetto degli altri. Non una faida tribale. S'impone squalifica esemplare». Il giornalista Rai Andrea Vianello invece commenta: «Da milanista ho censurato subito la scemenza irriverente di Baka e Kessie con la maglia di Acerbi, ma il governo che ci mette la bocca, anche no, sfioriamo il ridicolo». (E. Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA