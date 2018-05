Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Il coro degli allenatori di Serie A è statoi unanime: Immobile è il giocatore dell'anno, premiato a Napoli da Football Leader. Capocannoniere in campionato ed in Europa League, primato rispettivamente condiviso con Icardi dell'Inter e Aduriz dell'Atletico, l'attaccante, premiato ieri a Napoli nella Sala Giunta del Comune, non riesce a cancellare l'amarezza per la mancata qualificazione in Champions: «Mi ha fatto rosicare non potermela giocare alla pari degli altri ma gli infortuni fanno parte del calcio. Dobbiamo comunque essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto». La testa è già al futuro e Immobile stoppa le voci di mercato che riguardano lui ed Inzaghi, che ha tra le pretendenti proprio il Napoli: «Io sto bene alla Lazio ed il mister ce lo teniamo ben stretto». Poi torna sull'interesse dei partenopei di qualche anno fa: «Quando ero all'estero la Lazio è stata più forte del Napoli a volermi. Io e la mia famiglia stiamo benissimo a Roma e ci vogliamo rimanere». Così su De Vrij: «E' un ragazzo di cuore. Ci è rimasto davvero male, era una situazione complicata e alla fine della partita ha pianto. Avremmo dovuta fare di più a Crotone per evitargli questa situazione spiacevole». Chiusura su Milinkovic: «E' un profilo importante destinato a crescere, ha un grande fisico e adatto a tutti i campionati».(E.Sar.)riproduzione riservata ®