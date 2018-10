Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - I tifosi del Leicester piangono il proprio patron, il tycoon thailanese Vichai Srivaddhanaprabha, nell'incidente aereo avvenuto poco dopo la fine della sfida contro il West Ham di Premier League, sabato sera, che ha coinvolto 5 persone (il tycoon, il suo assistente, due piloti e una donna della quale non si conoscono ancora le generalità), tutte morte sul colpo. Ieri, sin dalle prime ore del mattino è iniziato un via vai interminabile di tifosi all'esterno del King Power Stadium dove è avvenuto l'incidente: in tanti hanno deposto fiori, sciarpe, bandiere e altri ricordi in memoria del presidente thailandese, che aveva rilevato il club nel 2010, centrando nel maggio del 2016 la storica vittoria del titolo con Ranieri in panchina. Una tragedia che secondo un cameraman di SkyNews potrebbe essere stata una dramma ancora più grande evitato. L'uomo ha raccontato di aver visto il velivolo decollare dal campo di gioco e andare in stallo per un apparente guasto tecnico. «Non so come, ma a me è sembrato che il pilota sia riuscito comunque a rallentare la rotazione e a deviare la caduta su un angolo vuoto del parcheggio, un eroe». Infine, Aven Eriksson, ex tecnico del Leicester oltre che di Roma e Lazio: «Spero ancora che non sia vero». (G.Bul.)