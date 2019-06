ROMA - I Modà sono al lavoro sul nuovo album di inediti che uscirà in autunno e a dicembre si esibiranno live nei palasport per un'anteprima del tour. Il nuovo singolo uscirà il 21 giugno, anticipando il settimo disco della band campione d'incassi. Queste le date dell'anteprima tour nei palasport: 2 dicembre all'Unipol Arena di Bologna; 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano); 7 dicembre al Brixia Forum di Brescia; 8 dicembre al Pala Alpitour di Torino; 11 dicembre al Mandela Forum di Firenze; 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Il 6 giugno i Modà sono stati tra gli ospiti dei Seat Music Awards in onda su Rai1, per celebrare il loro ritorno proprio su quel palco dove due anni fa avevano comunicato che si sarebbero presi una pausa.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

