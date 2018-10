Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Ha portato il pallone della tripletta al secondogenito Dani e si è goduto l'ingresso nell'Olimpo dei bomber romanisti. Edin Dzeko è finalmente felice. Il bosniaco è ora a quota 77 gol, decimo posto all time nella classifica guidata da Totti (307). Alla portata di Dzeko ci sono invece Da Costa, nono con 79 e Delvecchio, ottavo con 83. La sua media, invece, (0,51) è inferiore solo a Manfredini e Volk (0,6). Ad Empoli Dzeko proverà ad alzarla, sarà lui infatti a guidare ancora l'attacco. Schick ancora non convince mentre in attacco tornerà El Shaarawy al posto di Kluivert.Ancora out Pastore e De Rossi che torneranno dopo la sosta così come Perotti, in bilico Manolas che oltre alla febbre ha anche un fastidio al flessore. Chi culla il sogno dell'esordio dal 1', stavolta, è Luca Pellegrini che ha stupito nei pochi minuti a disposizione contro Frosinone e Plzen. Viste anche le condizioni precarie di Kolarov (che gioca ancora con una frattura al mignolo) è aperto il ballottaggio tra Luca e Santon.(F. Bal.)riproduzione riservata ®