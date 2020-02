ROMA - Grande attaccante sì. Leader proprio no. Chi boccia il ruolo da capitano di Dzeko è l'ex difensore Fabio Petruzzi che di capitani in carriera tra Roma e Brescia ne ha avuti tre mica male come Giannini, Baggio e Totti. Dzeko non ha qualità da leader. Io speravo potesse arrivare Ibrahimovic anche per coprire quel vuoto caratteriale che la Roma ha dopo l'addio doloroso di due giocatori come Totti e De Rossi - ha rincarato Petruzzi a Tmw-.Uno come Ibra ti dà quel qualcosa in più che serve in campo. È sempre determinante, ha carisma, mentalità. Questo serve ad una squadra soprattutto nei momenti difficili. Dzeko è un grandissimo calciatore, ma per essere leader ci vuole altro. E lui quelle doti non le ha mai avute. Quest'anno la lotta per lo scudetto era aperta, fa male vedere la Roma già rassegnata. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

