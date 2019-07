ROMA - «Fosse per me cambierei ancora più giocatori». Il rivoluzionario Petrachi è tornato a parlare ieri, in occasione della presentazione di Spinazzola. Il ds si è concentrato su Zaniolo e Florenzi cercando di smorzare voci di mercato che restano forti: «Zaniolo? Nel momento in cui l'ho sgridato, come fa qualunque padre di famiglia, si è detto che volevo venderlo. Non ho mai messo in vendita Zaniolo. Nella vita e in questo ambiente poi bisogna fare delle valutazioni su tutto. Florenzi non è mai stato sul mercato, oggi è il capitano. Devo portare dei soldi, prima le uscite e poi le entrate. Con l'uscita di Manolas e Marcano abbiamo bisogno di due centrali. Stiamo lavorando su più fronti (Mancini e Alderweireld, ndr), ma abbiamo le idee chiare e vogliamo anche un centrocampista».

Spinazzola derubato. Al neo terzino della Roma è stato infranto un vetro della macchina e rubato uno zaino.(F.Bal.)

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

