ROMA - «Football is coming home? È una canzone che per 20 anni non ho avuto la forza di ascoltare, ma adesso siamo a un passo da un'impresa storica, con una squadra giovane, e non sappiamo fino a dove possiamo arrivare». Alla vigilia della semifinale mondiale contro la Croazia, il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ricorda un'altra semifinale, quella dell'Europeo di 22 anni fa, quando gli inglesi giocavano in casa e proprio lui sbagliò il rigore decisivo, mandando in finale la Germania. Tra l'Inghilterra che sogna di ripetere il trionfo del 1966 e la finale c'è la Croazia, rivale che per Southgate va presa con le molle: «Ha prodotto un numero incredibile di talenti calcistici. Per noi sarà un duro test, ma in una semifinale mondiale non esistono avversari facili. L'Inghilterra può farcela perché a volte devi passare momenti difficili prima di viverne altri esaltanti. Noi ci siamo».«Ma noi non siamo intrusi - risponde il ct croato Zlatko Dalic -. Non credo proprio che siamo andati oltre le aspettative, visto quanti calciatori croati militano nei grandi club d'Europa, come Real e Barcellona. È vero che negli ultimi anni la Croazia non ha raccolto quanto era nelle sue potenzialità, ma vista la qualità dei miei non credo che sia così sorprendente il fatto che siamo fra le prime quattro. Vogliamo entrare nella storia». A Mosca, alle ore 20, stasera il penultimo verdetto mondiale.(M.Lob.)