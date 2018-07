Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - È un Mondiale che, ormai, ha tutta l'aria di essere trionfale per la Russia di Putin. Stadi sempre pieni, ordine pubblico insdiato da qualche screzio e niente più, terreni di gioco perfetti. Insomma, fin qui una grande festa di sport. E anche la nazionale padrona di casa ha venduto cara la pelle, eliminata solo ai quarti di finale e ai rigori dalla Croazia. Basta e avanza per celebrare come eroica la selezione guidata dal burbero ct Cherchesov. «È stata una partita bella e leale, i nostri ragazzi ce l'hanno messa tutta, siamo orgogliosi di loro: sono degli eroi», ha sentenziato il Cremlino. Putin sabato sera a Sochi non c'era, e a farne le veci è stato il premier Medvedev, più avvezzo del quattro volte Presidente alla sconfitta. Sul web, al di là di qualche sporadica battuta su Twitter («Gulag per tutti!»), persino una testata di opposizione come la tv Dozhd, aliena al nazionalismo imperante, ha pubblicato una foto della squadra con uno Spasiba - ovvero grazie - a caratteri cubitali.E, forse, c'è anche da tirare un sospiro di sollievo: una semifinale Inghilterra-Russia sarebbe stata un vero e proprio rompicapo politico, alla luce delle pessime relazioni fra Mosca e Londra e i perduranti strascichi dell'affaire Skripal (l'ex spia russa probabilmente avvelenato in Inghilterra assiema alla figlia). Putin ha già invitato ct e giocatori al Cremlino per «analizzare i risultati ottenuti» e, nella sua telefonata post match, ha esortato tutti a mantenere la «mente aperta» e a concentrarsi sui «prossimi passi». (M.Sub.)