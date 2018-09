Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - E' tra settembre e ottobre che aumentano le segnalazioni di intossicazione o avvelenamento, anche a causa dell'intensificarsi dell'attività dei cosiddetti esperti fai da te, che raccolgono e mangiano funghi talvolta senza sottoporli ai dovuti controlli. Ingerire il fungo sbagliato può essere rischioso: la maggior parte delle intossicazioni si risolve senza danni o con sintomi irrilevanti, ma in un piccolo numero di casi (39 all'anno, secondo il National Poison Data System Americano) le conseguenze sono gravi. L'incidenza delle intossicazioni da funghi nei bambini è minore rispetto agli adulti, ma corrono il pericolo maggiore, perchè l'organismo è più sensibile. Per questo il Centro Antiveleni dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha stilato un vademecum che va dal raccogliere funghi solo con il tesserino, non lungo le strade e sottoporli al controllo degli Ispettorati Micologici delle ASL, all'uso di cestini idonei (non buste di plastica), dal cuocerli senza coperchio al non mangiarli in gravidanza. (A.Cap.)riproduzione riservata ®